Zeyn’el – Ey Benim Divane Gönlüm

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Serimizin 11. videosu yayında. Bu türkü itibariyle dağları konu alan türkülerden oluşan 10 müzik-video paylaşacağız sizlerle. ‘’Yüce Dağlar’’ adı altında albüm olarak da sizlerle buluşacak.. Sevgiler, iyi dinlemeler..

Söz: Pir Sultan Abdal

Beste: Anonim

Kamera: Anıl Arslan

Ses / Miksaj: Orçun Karamustafa

Kurgu: Orçun Karamustafa

Renk: Anıl Arslan

© 2020 – sounderland

İngilizce Altyazı: Ahmet Karabey

Şarkı Sözleri (Lyrics):

Ey benim divane gönlüm

Dağlara düştüm yalınız

Bu cefayı kendi özüm

Pek meyil gördüm yalınız

Dağlar var dağlardan yüce

Dağ mı dayanır bu güce

Derdimi kırk gün kırk gece

Söylerim bitmez yalınız

Şah’ın ayağına varsam

Hayırlı gülbengin alsam

Kızılırmak’a gark olsam

Çağlasam aksam yalınız

Pir Sultanım hey erenler

Erine niyaz edenler

Üçler, kırklar, yediler

Mürvete geldim yalınız

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