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Zeyn’el – Ey Benim Divane Gönlüm

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by Anonymous
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Serimizin 11. videosu yayında. Bu türkü itibariyle dağları konu alan türkülerden oluşan 10 müzik-video paylaşacağız sizlerle. ‘’Yüce Dağlar’’ adı altında albüm olarak da sizlerle buluşacak.. Sevgiler, iyi dinlemeler..

Söz: Pir Sultan Abdal
Beste: Anonim

Kamera: Anıl Arslan
Ses / Miksaj: Orçun Karamustafa
Kurgu: Orçun Karamustafa
Renk: Anıl Arslan
© 2020 – sounderland

İngilizce Altyazı: Ahmet Karabey

Şarkı Sözleri (Lyrics):

Ey benim divane gönlüm
Dağlara düştüm yalınız
Bu cefayı kendi özüm
Pek meyil gördüm yalınız

Dağlar var dağlardan yüce
Dağ mı dayanır bu güce
Derdimi kırk gün kırk gece
Söylerim bitmez yalınız

Şah’ın ayağına varsam
Hayırlı gülbengin alsam
Kızılırmak’a gark olsam
Çağlasam aksam yalınız

Pir Sultanım hey erenler
Erine niyaz edenler
Üçler, kırklar, yediler
Mürvete geldim yalınız

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