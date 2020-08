Yuzvendra Chahal gets engaged with Choreographer Dhanashree Verma | वनइंडिया हिंदी

Please Share this video to view it and help support the site

Yuzvendra Chahal took to social media to announce his engagement. Chahal seemed to have made the most of the coronavirus-enforced lockdown situation as he shared the happy news with his fans. “We said “Yes” along with our families #rokaceremony,” Yuzvendra Chahal wrote on his Twitter and Instagram account along with a couple of pictures.

टीम इंडिया के एक और खिलाड़ी का विकेट गिर गया. कहने का मतलब है कि अब बैचलर नहीं रहे. युजवेंद्र चहल ने बहुत जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. यूट्यूबर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के साथ अपने रिश्ते को लेकर युजवेंद्र चहल ने खुलासा कर दिया है. दिलचस्प बात ये है कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का रोका सेरेमनी भी हो गया. ये एक दम से सरप्राइज पैकेज है हर किसी के लिए. क्योंकि अभी तक हर किसी को लग रहा था कि युजवेंद्र चहल सिंगल है. और वो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं. पर अपने इन्स्टाग्राम अकाउंट पर चहल ने फोटो पोस्ट करते हुए अपने फैंस को जानकारी दी.

#Chahal #DhanaShreeVerma #TeamIndia