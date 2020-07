Virat Kohli congratulates Both Hardik Pandya,Natasha Stankovic for becoming parents |वनइंडिया हिंदी

Please Share this video to view it and help support the site

Natasha Stankovic, wife of Indian cricket team player Hardik Pandya, has given birth to a son. On arrival of young guest in Hardik’s family, lakhs of his fans have congratulated him on social media. A picture of Natasha and Hardik came on social media before delivery, in which both shared their photo while going for delivery.Virat Kohli congratulates Both Hardik Pandya and Natasha Stankovic.

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्टैनकोविक ने बेटे को जन्म दिया है, हार्दिक के परिवार में नन्हे मेहमान के आगमन पर उनके लाखों फैन्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. नताशा और हार्दिक की एक तस्वीर डिलीवरी से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गई थी जिसमें दोनों ने डिलीवरी के लिए जाते वक्त अपनी फोटो साझा की। इस मौके पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी उन्हें बधाई दी है।

