Please Share this video to view it and help support the site

From Sidharth Malhotra, Gurmeet Choudhary and Karanvir Bohra, a number of film and TV stars posted on social media to express grief over Sameer’s death

Log On To Our Official Website : http://www.lehren.com

For More Such News & Gossips Subscribe now! : http://bit.ly/2iNwEYU

Lehren On Podcast: https://audioboom.com/channel/lehren

Download The ‘Lehren App’: https://goo.gl/m2xNRt

Facebook : https://bit.ly/LehrenFacebook

Twitter: https://bit.ly/LehrenTwitter