Sushant Singh की Ex Manager Disha Salian का Last Video आया सामने, Video हुआ Viral | वनइंडिया हिंदी

Sushant Singh former manager Disha Salian last Video goes Viral on Social Media, Watch Video. Sushant Singh Rajput’s former manager Disha Salian died on June 8 after falling off the 14th floor of a building in Mumbai. A week later on the morning of June 14 Sushant Singh Rajput allegedly died by suicide.

सुशांत सिंह सुसाइड केस में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मुबंई पुलिस के बाद अब इस मामले की सिरे से जांच करने के लिए बिहार पुलिस जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस ने अब तक कई लोगों से पूछताछ कर ली है। मामले की जांच करने के लिए पटना से मुंबई पहुंचे सिटी SP ने जब सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा का पोस्टमार्टम और अन्य रिपोर्ट मुंबई पुलिस से मांगा तो उनसे कहा गया कि वो फाइल डिलीट हो गई है।

