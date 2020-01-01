Sumit Goswami – Feelings | KHATRI | Deepesh Goyal | Haryanvi Song 2020 || Feelings (Sumit Goswami) Dj Remix | Dj Amit Malsar | Haryanvi Song Feelings | Ishare Tere Karti Nigah | Blind Love Story | New Haryanvi Song | By Unknown Boy Varun

Singer/Lyrics/Composer – Sumit Goswami
Music – KHATRI
Director/Editor – Deepesh Goyal
Starring – Sumit Goswami & Aarti Sharma
Concept / Screenplay – Anish
DOP – Mukul & Sukh Kamboj
EP – Anish
Asst. Director – Tranz Gulshan, Robin Shaurya
Video Co-ordinator – Neha Jindal
Styling : Parikshit Verma ( Stylexparik)
Music Assist – Manthan, Veer Rawat
Mix- Master – dr.db
Production – Deepesh Rakheja
Casting – Deepesh Rakheja (Aarti Sharma)
Makeup & Hair – Anandita ,Sanju
Stills – Manish Gaur (mgproductions)
Making – Who_Lalit
Publicity Design – Sumit Bamal
Singer/Lyrics/Composer – Sumit Goswami
Music – KHATRI
Director/Editor – Deepesh Goyal
Starring – Sumit Goswami & Aarti Sharma
Concept / Screenplay – Anish
DOP – Mukul & Sukh Kamboj
EP – Anish
Asst. Director – Tranz Gulshan, Robin Shaurya
Video Co-ordinator – Neha Jindal
Styling : Parikshit Verma ( Stylexparik)
Music Assist – Manthan, Veer Rawat
Mix- Master – dr.db
Production – Deepesh Rakheja
Casting – Deepesh Rakheja (Aarti Sharma)
Makeup & Hair – Anandita ,Sanju
Stills – Manish Gaur (mgproductions)
Making – Who_Lalit
Publicity Design – Sumit Bamal
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