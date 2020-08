Mumbai Indians shares Hardik Pandya & Natasha’s Baby Boy first Picture, See Pic | वनइंडिया हिंदी

Please Share this video to view it and help support the site

Mumbai Indians shares Hardik Pandya & Natasha’s Baby Boy first Picture, See Pic. Hardik-Natasa become Parents Baby Boy first look Picture goes Viral on Social Media. Lovebirds Hardik Pandya and Natasa Stankovic who have been making headlines for their candid pictures have been blessed with a baby boy.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हाल ही में पिता बने हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये एक फोटो शेयर कर इस बात की खुशखबरी अपने फैन्स को दी। हार्दिक के पिता बनने पर सोशल मीडिया पर टीम के साथी खिलाड़ियों के साथ-साथ आम लोगों ने भी हार्दिका और नताशा को जमकर बधाई दी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की टीम मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के बेटे के पहली फोटो शेयर की है।

