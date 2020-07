Mohammad Shami’s wife Hasin Jahan shares hilarious Dance Video on Instagram | वनइंडिया हिंदी

Please Share this video to view it and help support the site

Mohammad Shami’s wife Hasin Jahan shares hilarious Dance Video on Instagram. Hasin Jahan wife of Indian team fast bowler Mohammad Shami is very active on social media. She often shares her photos and dance videos with fans on social media. Now once again Haseen Jahan has shared a latest Video of himself on his Instagram account.

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी जहां सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस और प्रैक्टिस को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं तो वहीं उनकी पत्नी जो अब उनसे अलग रह रही हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी फोटो को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। मोहम्मद शमी यहां अपने फार्म हाउस पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। वहीं, विवाद के चलते उनसे अलग रह रहीं उनकी पत्नी हसीन जहां भी पीछे नहीं हैं।

#MohammadShami #HasinJahan #HasinJahanDance