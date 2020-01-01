Kutsal Evcimen – Memleketten Haber (Official Video)

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Kutsal Evcimen’in “Civan” albümü Evcimen Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda.

Tür: Türk Halk Müziği

Albüm: Civan

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Şarkı Sözleri:

Düşünün halını darda kalanın

Dert üstüne dert ekleyenim var

Aldırma diyorlar nasıl aldırmam

Memleketten haber bekleyenim var

Gurbetin yoluna düştükten beri

İşim ters gidiyor ağlarım zarı

Nasıl bulacağım ben nazlı yâri

Benden gizli gizli saklayanım var

Memleketten haber bekleyenim var

Ayhaniyim elbet dertli olurum

Kim bilir belki de düşer ölürüm

Arayı arayı yari bulurum

Çok duruldum canlar haklı yanım var

Memleketten haber bekleyenim var

Söz – Müzik: Ayhani