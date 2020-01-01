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Kutsal Evcimen – Memleketten Haber (Official Video)

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by Anonymous
Kutsal-Evcimen-Memleketten-Haber-Official-Video

Kutsal Evcimen’in “Civan” albümü Evcimen Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda.

Tür: Türk Halk Müziği
Albüm: Civan

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Şarkı Sözleri:

Düşünün halını darda kalanın
Dert üstüne dert ekleyenim var
Aldırma diyorlar nasıl aldırmam
Memleketten haber bekleyenim var

Gurbetin yoluna düştükten beri
İşim ters gidiyor ağlarım zarı
Nasıl bulacağım ben nazlı yâri
Benden gizli gizli saklayanım var
Memleketten haber bekleyenim var

Ayhaniyim elbet dertli olurum
Kim bilir belki de düşer ölürüm
Arayı arayı yari bulurum
Çok duruldum canlar haklı yanım var
Memleketten haber bekleyenim var

Söz – Müzik: Ayhani

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