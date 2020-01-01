Burcu Yeşilbaş – Sen Bir Aysın

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Köroğlu’nun güzel bir türküsü…

İçimizden geldiği gibi çaldık, söyledik ve sizin için canlı kaydettik. İyi dinlemeler 🙂

Gitar: Levent Canen

Kamera: Seçkin Güngörür

Ütopya stüdyolarında kaydedilmiştir.

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Fizy: https://goo.gl/SFU1pt

Şarkı Sözleri (Lyrics):

Sen bir aysın ben kara gece

Gel derim gel derim gel derim

Bu can senin sersebil ettin

Al derim al derim al derim

Sorsan bağın yaresini de

Gül derim gül derim gül derim

Şerbet diye zehir de versen

Bal derim bal derim

Ben bozkırım sen yağmursun

Gel derim gel derim gel derim

Kuru dalım bana da çiçek

Ol hadi ol hadi ol hadi

Ben ağlayım sen yeter ki gül

Gül hadi gül hadi gül hadi

Gitme sakın kal orda biraz

Kal derim kal derim