Burcu Yeşilbaş – Sen Bir Aysın

Köroğlu’nun güzel bir türküsü…
İçimizden geldiği gibi çaldık, söyledik ve sizin için canlı kaydettik. İyi dinlemeler 🙂
Gitar: Levent Canen
Kamera: Seçkin Güngörür
Ütopya stüdyolarında kaydedilmiştir.
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Şarkı Sözleri (Lyrics):
Sen bir aysın ben kara gece
Gel derim gel derim gel derim
Bu can senin sersebil ettin
Al derim al derim al derim
Sorsan bağın yaresini de
Gül derim gül derim gül derim
Şerbet diye zehir de versen
Bal derim bal derim
Ben bozkırım sen yağmursun
Gel derim gel derim gel derim
Kuru dalım bana da çiçek
Ol hadi ol hadi ol hadi
Ben ağlayım sen yeter ki gül
Gül hadi gül hadi gül hadi
Gitme sakın kal orda biraz
Kal derim kal derim