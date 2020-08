Please Share this video to view it and help support the site

ANIMA – Gravitazione universale (Ascione / Foglia) Official Music Video OUT NOW!

▶ SUBSCRIBE to our YouTube channel for more music like this:

https://www.youtube.com/channel/UCfO1…

Follow ANIMA on Social Media:

▶ Instagram: http://instagram.com/official_anima_band

▶ Facebook: https://www.facebook.com/officialanimaband

▶ ANIMA website: https://officialanimaband.jimdofree.com

▶ Watch latest ANIMA YouTube Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=QMpMxJkh7G0

LA STORIA DIETRO AL VIDEO

Il brano “Gravitazione universale” descrive incontri inattesi, che lasciano il segno e ci inducono a vivere fino in fondo le nostre emozioni… un’intesa immediata, un’attrazione fatale, suscitata da uno sguardo che ci rapisce completamente e, in quel preciso istante, l’istinto prevale sulla ragione poiché non si può resistere a quel sentimento così forte, intenso e travolgente. Il videoclip dà forma e sostanza al testo della canzone: una normale serata estiva ambientata nel suggestivo contesto dei Navigli milanesi che si tramuta in una notte magica per un ragazzo timido ed introverso, grazie al casuale e fugace incontro con una ragazza carismatica ed intraprendente (l’attrice teatrale Claudia Campani). Il messaggio che si vuole trasmettere è l’invito a trovare il coraggio di rischiare, senza il timore di fallire, perché un pizzico di audacia può consentirci di trasformare i sogni in realtà e di vivere intensamente esperienze indimenticabili. Quindi… memento audere semper! Se invece prevalgono le insicurezze e le paure, ci si ritroverà come il protagonista del videoclip: la folle nottata trascorsa con quella ragazza dallo sguardo magnetico è frutto soltanto della sua fervida immaginazione o, meglio, riprendendo le parole della canzone, rimarrà soltanto «la scena di un film» e lui dovrà convivere con il rimpianto di non aver osato corteggiarla dopo l’accensione di quella fatidica sigaretta.

CREDITS

Attori principali:

– Claudia Campani & Claudio Marzorati

Altro attore:

– Davide Zignani

Si ringrazia il locale ZOG di Milano sui Navigli

ZOG – Ripa di Porta Ticinese n.37, 20143 Milano

Produzione e videomaking by ANIMA

© 2020 Edizioni Musicali MAFFUCCI MUSIC –

www.maffucci music.com

info#maffuccimusic.com

Gravitazione universale (Ascione / Foglia)

(P) 2020 MAFFUCCI MUSIC through its LABEL “SONOS MUSIC records” under direct License by the Producer

www.sonosmusicrecords.com

[email protected]

It is your channel for all the best Soundtrack. Find your favourite soundtrack. Subscribe: http://www.dailymotion.com/BestSoundtracksEver