दुनिया की सबसे Young प्रधानमंत्री Sanna Marin ने की शादी, Wedding Dress में लगीं बेहद खूबसूरत

Please Share this video to view it and help support the site

After 16 years in a relationship, Finland’s Prime Minister Sanna Marin has married her boyfriend. Both are 34 years old. Her wedding photos surfaced on social media, so people could not stop themselves from praising Sana’s bridal look.

16 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। दोनों की ही उम्र 34 साल है। इनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, तो सना का ब्राइडल लुक देख लोग तारीफ करने से खुद को रोक न सके।

#YoungPrimeminister #SannaMarin #Wedding