Check out the official trailer for the Netflix movie Sergio starring Wagner Moura, Ana de Armas, Garret Dillahunt, Brían F. O’Byrne, Will Dalton, Clemens Schick and Bradley Whitford!

Release Date: April 17, 2020 on Netflix

Sergio is a biographical drama movie, directed by Greg Barker, from a screenplay by Craig Borten. It stars Wagner Moura, Ana de Armas, Garret Dillahunt, Brían F. O’Byrne, Will Dalton, Clemens Schick and Bradley Whitford.



