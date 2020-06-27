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COVID-19 Accredited Diagnostic Laboratories List in Turkey

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ANyone who needs to take a Covid test in Turkey will find the Accredited Diagnostic Laboratories

 

 

NO     İL KURUM
1 ADANA ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
2 ADANA ADANA ŞEHİR HASTANESİ
3 ADIYAMAN ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
4 AFYON AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
5 AĞRI AĞRI DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI
6 AKSARAY AKSARAY EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
7 AMASYA AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
8 ANKARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
9 ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI
10 ANKARA ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
11 ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MOLEKÜLER VİROLOJİ LABORATUVARI
12 ANKARA ANKARA İSM GENETİK TANI MERKEZİ ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
13 ANKARA SB ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARI
14 ANKARA AZİZSANCAR ARAŞTIRMA MERKEZİ COVİD-19 TANI MERKEZİ
15 ANKARA HSGM/ULUSAL VİROLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI
16 ANKARA ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
17 ANKARA YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI (ANKARA)
18 ANKARA BAŞKENT ANKARA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ -PCR
19 ANTALYA ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
20 ANTALYA ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
21 ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
22 ANTALYA/ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
23 ARTVİN ARTVİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
24 AYDIN AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
25 AYDIN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
26 BALIKESİR BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ
27 BALIKESİR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
28 BARTIN BARTIN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
29 BATMAN ÖZEL BATMAN DÜNYA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
30 BAYBURT BAYBURT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
31 BİNGÖL BİNGÖL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
32 BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
33 BOLU BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
34 BURDUR BURDUR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
35 BURSA BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
36 BURSA BURSA ŞEHİR HASTANESİ
37 BURSA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
38 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
39 ÇORUM ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
40 DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
41 DİYARBAKIR DİYARBAKIR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
42 DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
43 DÜZCE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
44 EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
45 ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LAB. MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ MOLEKÜLER LABORATUVARI
46 ERZİNCAN ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
47 ERZURUM ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
48 ERZURUM SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
49 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.
50 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
51 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
52 GAZİANTEP GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
53 GAZİANTEP SANKO ÜNİVERSİTESİ SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
54 GAZİANTEP GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
55 GİRESUN GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
56 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
57 HAKKARİ HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
58 HATAY HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
59 HATAY HATAY DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB
60 ISPARTA ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
61 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
62 İSTANBUL İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
63 İSTANBUL İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
64 İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
65 İSTANBUL İSTANBUL SBÜ HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
66 İSTANBUL SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
67 İSTANBUL FSM KUZEY LABORATUVARI
68 İSTANBUL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VİROLOJİ VE TEMEL İMMİNOLOJİ BİLİM DALI
69 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
70 İSTANBUL ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI
71 İSTANBUL BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
72 İSTANBUL ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJL AD.
73 İSTANBUL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
74 İSTANBUL BİRUNİ ÜNİVERSİTES HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
75 İSTANBUL TUSEB ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ COVİD 19 TANI MERKEZİ
76 İSTANBUL PROF.DR.CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ (TUSEB)
77 İSTANBUL S.B.KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ TANI MERKEZİ
78 İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ – MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
79 İSTANBUL YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
80 İSTANBUL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
81 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL İSTANBUL HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR
82 İSTANBUL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI
83 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL NP BEYİN HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
84 İSTANBUL KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
85 İZMİR İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
86 İZMİR İZMİR  TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
87 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
88 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
89 İZMİR SBÜ.İZMİR BOZYAKA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
90 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
91 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
92 KARABÜK KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
93 KARAMAN KARAMAN DEVLET HASTANESİ
94 KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİK. AD.
95 KASTAMONU KASTAMONU DEVLET HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
96 KAYSERİ KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
97 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
98 KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
99 KIRŞEHİR KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
100 KİLİS KİLİS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
101 KOCAELİ KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
102 KOCAELİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
103 KOCAELİ-GEBZE TUSEB GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ COVİD 19 TANI LABORATUVARI
104 KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
105 KONYA S.B.Ü. KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MO
106 KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MOLEKÜLER LABORATUVARI
107 KÜTAHYA KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
108 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
109 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD. PCR LABORATUVARI
110 MARDİN MARDİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
111 MERSİN MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
112 MERSİN MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
113 MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
114 MUŞ MUŞ DEVLET HASTANESİ
115 NİĞDE NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
116 ORDU ORDU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
117 OSMANİYE OSMANİYE DEVLET HASTANESİ MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
118 RİZE SB.RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
119 SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
120 SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
121 SAMSUN SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
122 SİNOP SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
123 SİVAS SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
124 SİVAS SİVAS NUMUNE HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
125 ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
126 ŞANLIURFA ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
127 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB.
128 TOKAT TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
129 TRABZON TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
130 TRABZON TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
131 TUNCELİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
132 UŞAK UŞAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
133 VAN VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
134 VAN VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
135 YALOVA YALOVA DEVLET HASTANESİ
136 YOZGAT YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
137 ZONGULDAK ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

 

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