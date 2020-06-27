COVID-19 Accredited Diagnostic Laboratories List in Turkey

ANyone who needs to take a Covid test in Turkey will find the Accredited Diagnostic Laboratories
|NO
|İL
|KURUM
|1
|ADANA
|ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|2
|ADANA
|ADANA ŞEHİR HASTANESİ
|3
|ADIYAMAN
|ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|4
|AFYON
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
|5
|AĞRI
|AĞRI DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI
|6
|AKSARAY
|AKSARAY EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|7
|AMASYA
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
|8
|ANKARA
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
|9
|ANKARA
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI
|10
|ANKARA
|ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|11
|ANKARA
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MOLEKÜLER VİROLOJİ LABORATUVARI
|12
|ANKARA
|ANKARA İSM GENETİK TANI MERKEZİ ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
|13
|ANKARA
|SB ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARI
|14
|ANKARA
|AZİZSANCAR ARAŞTIRMA MERKEZİ COVİD-19 TANI MERKEZİ
|15
|ANKARA
|HSGM/ULUSAL VİROLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI
|16
|ANKARA
|ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|17
|ANKARA
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI (ANKARA)
|18
|ANKARA
|BAŞKENT ANKARA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ -PCR
|19
|ANTALYA
|ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|20
|ANTALYA
|ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|21
|ANTALYA
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|22
|ANTALYA/ALANYA
|ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|23
|ARTVİN
|ARTVİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|24
|AYDIN
|AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|25
|AYDIN
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|26
|BALIKESİR
|BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ
|27
|BALIKESİR
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|28
|BARTIN
|BARTIN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|29
|BATMAN
|ÖZEL BATMAN DÜNYA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|30
|BAYBURT
|BAYBURT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|31
|BİNGÖL
|BİNGÖL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|32
|BİTLİS
|TATVAN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|33
|BOLU
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
|34
|BURDUR
|BURDUR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|35
|BURSA
|BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|36
|BURSA
|BURSA ŞEHİR HASTANESİ
|37
|BURSA
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|38
|ÇANAKKALE
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|39
|ÇORUM
|ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|40
|DENİZLİ
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
|41
|DİYARBAKIR
|DİYARBAKIR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|42
|DİYARBAKIR
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
|43
|DÜZCE
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|44
|EDİRNE
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
|45
|ELAZIĞ
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LAB. MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ MOLEKÜLER LABORATUVARI
|46
|ERZİNCAN
|ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|47
|ERZURUM
|ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|48
|ERZURUM
|SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|49
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|50
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|51
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
|52
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
|53
|GAZİANTEP
|SANKO ÜNİVERSİTESİ SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|54
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|55
|GİRESUN
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
|56
|GÜMÜŞHANE
|GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
|57
|HAKKARİ
|HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|58
|HATAY
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|59
|HATAY
|HATAY DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB
|60
|ISPARTA
|ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|61
|ISPARTA
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|62
|İSTANBUL
|İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|63
|İSTANBUL
|İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|64
|İSTANBUL
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|65
|İSTANBUL
|İSTANBUL SBÜ HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|66
|İSTANBUL
|SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
|67
|İSTANBUL
|FSM KUZEY LABORATUVARI
|68
|İSTANBUL
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VİROLOJİ VE TEMEL İMMİNOLOJİ BİLİM DALI
|69
|İSTANBUL
|MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
|70
|İSTANBUL
|ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI
|71
|İSTANBUL
|BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|72
|İSTANBUL
|ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJL AD.
|73
|İSTANBUL
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|74
|İSTANBUL
|BİRUNİ ÜNİVERSİTES HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|75
|İSTANBUL
|TUSEB ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ COVİD 19 TANI MERKEZİ
|76
|İSTANBUL
|PROF.DR.CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ (TUSEB)
|77
|İSTANBUL
|S.B.KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ TANI MERKEZİ
|78
|İSTANBUL
|ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ – MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|79
|İSTANBUL
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|80
|İSTANBUL
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
|81
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL İSTANBUL HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR
|82
|İSTANBUL
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI
|83
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL NP BEYİN HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|84
|İSTANBUL
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|85
|İZMİR
|İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|86
|İZMİR
|İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|87
|İZMİR
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
|88
|İZMİR
|EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|89
|İZMİR
|SBÜ.İZMİR BOZYAKA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
|90
|KAHRAMANMARAŞ
|KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|91
|KAHRAMANMARAŞ
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
|92
|KARABÜK
|KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|93
|KARAMAN
|KARAMAN DEVLET HASTANESİ
|94
|KARS
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİK. AD.
|95
|KASTAMONU
|KASTAMONU DEVLET HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|96
|KAYSERİ
|KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|97
|KAYSERİ
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|98
|KIRIKKALE
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|99
|KIRŞEHİR
|KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|100
|KİLİS
|KİLİS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|101
|KOCAELİ
|KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|102
|KOCAELİ
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|103
|KOCAELİ-GEBZE
|TUSEB GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ COVİD 19 TANI LABORATUVARI
|104
|KONYA
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|105
|KONYA
|S.B.Ü. KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MO
|106
|KONYA
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MOLEKÜLER LABORATUVARI
|107
|KÜTAHYA
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|108
|MALATYA
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|109
|MANİSA
|CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD. PCR LABORATUVARI
|110
|MARDİN
|MARDİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|111
|MERSİN
|MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|112
|MERSİN
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|113
|MUĞLA
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|114
|MUŞ
|MUŞ DEVLET HASTANESİ
|115
|NİĞDE
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|116
|ORDU
|ORDU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|117
|OSMANİYE
|OSMANİYE DEVLET HASTANESİ MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|118
|RİZE
|SB.RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
|119
|SAKARYA
|SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|120
|SAMSUN
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|121
|SAMSUN
|SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|122
|SİNOP
|SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|123
|SİVAS
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
|124
|SİVAS
|SİVAS NUMUNE HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|125
|ŞANLIURFA
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|126
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
|127
|TEKİRDAĞ
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB.
|128
|TOKAT
|TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|129
|TRABZON
|TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|130
|TRABZON
|TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|131
|TUNCELİ
|TUNCELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|132
|UŞAK
|UŞAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|133
|VAN
|VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|134
|VAN
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|135
|YALOVA
|YALOVA DEVLET HASTANESİ
|136
|YOZGAT
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|137
|ZONGULDAK
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI