TRNC Council of Ministers decisions 29th March 2020

DECISIONS OF THE BOARD OF MINISTERS

The following decisions were taken:

1. All education including all schools, kindergartens (creche), classrooms and study centres will remain on a break until April 10, 2020.

2. All sports, social and cultural activities in schools will be suspended until 10 April 2020.

3. All cinemas, theatres, concerts, festivals and other any other form of group gatherings are cancelled until 10 April 2020.

4. All sports events will be postponed until 10 April 2020 and rescheduled in a manner as if to be continued after this date.

5. The process of obtaining new work permits for all foreigners will be stopped, until 30 April 2020.

6. All Public services, except police, fire brigade, health workers, civil aviation, finance and similar services

will be considered as being on administrative leave until 10 April 2020.

7. Except for the pharmacies, gas stations, bakeries, markets that are providing basic needs in the private sector and providers of services within this framework, all shops, businesses, casinos, night clubs, betting offices and entertainment centres etc will be closed until April 10, 2020,

8. The working hours of pharmacies will be from 08:00 in the morning and 13:30 in the afternoon until 10 April 2020,

The duty pharmacies will be open until 01:30 after midnight with an additional one open in each district.

Pharmacies should limit the number of customers inside to 3 at a time to prevent overcrowding.

9. The entry of citizens of all other countries via all sea, airport and land borders will be closed except for TRNC citizens, their spouses and children even if they are not citizens themselves.

The decision number to close borders until 1 April 2020 [E.T (K-I) 453-2020 of 19.3.2020] is amended and the specified period is extended until 11 April 2020.

03/29/2020

Bölüm I

BAKANLAR KURULU KARARLARI

(387)

KARAR SAYISI: E.T(K-I)515-2020

CORONA VİRÜSÜ (COVID-19) HAKKINDA TEDBİR KARARLAR! VIII

(G.D)

Bakanlar Kurulu, Corona Virüsü (COVID-19) ile ilgili tedbir amaçlı almış olduğu E.T(K-I)438-2020

sayı ve 12.3.2020, E.T(K-I)440-2020 sayı ve 13.3.2020 tarih ile E.T(K-I)443-2020 sayı ve 14.3.2020

tarihli kararlarda beliritlen sürelerin nihayetlenmesi neticesinde aşağıdaki kararları aldı :

Tüm okulların, kreşlerin, dershane ve etüt merkezleri dahil 10 Nisan 2020 tarihine kadar eğitime

ara vermesi,

Okullardaki tüm, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin 10 Nisan 2020 tarihine kadar askıya

alınması,

Tüm sinema, tiyatro, konser, festival ve miting gibi diğer kitle toplantılarının 10 Nisan 2020 tarihine

kadar iptal edilmesi,

Tüm spor müsabakalarının 10 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmesi, bu tarih ertesinde devam

edecek şekilde takvimlenmesi,

Tüm yabancıların yeni çalışma ön izini alma işlemlerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar

durdurulması ,

Kamuda görevli polis, itfaiye, sağlık , sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev

yapan kamu görevlilerinin 10 Nisan 2020 tarihine kadar idari izinli sayılması,

Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması

çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme , casino, gece kulübü, bet

ofisi, eğlence merkezi vb . yerlerin 1 O Nisan 2020 tarihine kadar kapalı olması ,

Eczanelerin çalışma saatlerinin 10 Nisan 2020 tarihine kadar sabah 08:00, öğlen 13:30 olması,

Nöbetçi Eczanelerin gece yarısından sonra 01 :30’a kadar açık olması ve her ilçede, ilave bir

nöbetçi eczane olması ile hastaların eczane içerisinde kalabalık bir ortam oluşturulmalarını

önlemek için eczane içerisine müşterilerin 3’er 3’er veya sınırlı sayıda alınması ,

Tüm kara, deniz ve hava giriş kapılarının KKTC vatandaşları ve KKTC vatandaşlarının vatandaş

olmasada eş ve çocukları hariç tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine 1 Nisan 2020 tarihine kadar

kapatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nu)ı almış olduğu E.T(K-I)453-2020 sayı ve 19.3.2020 tarihli

kararın tadil edilerek belirtilen sürenin 11 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılması.

29.3.2020